Глава филиала КТЖ в Павлодаре задержан по подозрению в поборах с более 100 подчиненных

Новости 199 0

Павлодар. 2 марта. КазТАГ – Руководитель филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) задержан в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Задержан руководитель филиала АО «НК КТЖ», который подозревается в систематическом получении незаконного вознаграждения за покровительство в работе. Установлено, что он со своим заместителем от более 100 своих подчиненных в течение четырех лет ежемесячно незаконно получал от Т8 тыс. до 10 тыс.», — сообщили в департаменте экономических расследований по Павлодарской области во вторник.

Проводится расследование.

 

Похожие материалы:

  1. По подозрению в хищениях Т92 млн задержан начальник Балхашской дистанции путей КТЖ
  2. Судья Верховного суда Казахстана задержан по подозрению в получении взятки
  3. Экс-глава Tengri Bank задержан агентством по финансовому мониторингу
  4. Студенты изготавливали на дому и продавали удостоверения сотрудников полиции в Павлодаре
  5. Задержание судьи Верховного суда РК подтвердилось официально, задержан еще один судья