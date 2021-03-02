Глава филиала КТЖ в Павлодаре задержан по подозрению в поборах с более 100 подчиненных

Павлодар. 2 марта. КазТАГ – Руководитель филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) задержан в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Задержан руководитель филиала АО «НК КТЖ», который подозревается в систематическом получении незаконного вознаграждения за покровительство в работе. Установлено, что он со своим заместителем от более 100 своих подчиненных в течение четырех лет ежемесячно незаконно получал от Т8 тыс. до 10 тыс.», — сообщили в департаменте экономических расследований по Павлодарской области во вторник.

Проводится расследование.