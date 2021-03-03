Бежавшая в Швецию Сайрагуль Саутбай стала лауреатом премии в области прав человека

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Этническая казашка Сайрагуль Саутбай, бежавшая из Китая сначала в Казахстан, а затем в Швецию, стала лауреатом Нюрнбергской премии в области прав человека, сообщает «Радио Азаттық».

«Живущая в Швеции этническая казашка из Синьцзяна 44-летняя Сайрагуль Сауытбай, которая одной из первых в мире рассказала о «лагерях политического перевоспитания» в Китае, удостоена Нюрнбергской международной премии в области прав человека», — говорится в сообщении.

Соответствующее заявление сделало управление по правам человека Нюрнберга.

«Путем представления госпоже Сайрагуль Сауытбай Нюрнбергской международной премии в области прав человека за 2021 год администрация города Нюрнберг выражает почтение правозащитному активисту, чья судьба во многом является примером для этнорелигиозных меньшинств в Китае», — сообщили в управлении.

Сама Сауытбай считает, что эта награда – «результат ее борьбы с преступными действиями Китая и общая победа правдолюбивых людей в Европе, Турции и Казахстане».

«Члены жюри премии сообщили мне, что присудили мне награду. Когда я узнала об этом, то сильно обрадовалась. Эта награда вручается тем, кто рискует своей жизнью и борется за права человека. Наша борьба только началась. Я думаю, что при поддержке стран Запада мы нанесем тяжелый удар по преступным действиям Китая», — сказала Сауытбай «Азаттыку».

Как отмечается, решение принято международным жюри под председательством мэра Нюрнберга Маркуса Кенига 28 февраля. Премия вручается каждые два года с 1995 года. Церемония награждения состоится в Нюрнбергском оперном театре весной 2022 года.

«Сауытбай после получения убежища в Швеции в 2019 году продолжала публично говорить о внутренней структуре лагерей в Синьцзяне и о долгосрочных планах Пекина «по подрыву и подчинению западных демократий», — говорится в сообщении управления по правам человека.

В нем также отмечается, что Сауытбай в книге Die Kronzeugin («ключевая свидетельница»), написанной ею в соавторстве с немецкой журналисткой и писательницей Александрой Кавелиус, повествует «о немыслимых преступлениях в лагерях».

«Мир должен знать, что происходит в лагерях и что на самом деле планирует партия», — приводятся в пресс-релизе слова Сауытбай.

Напомним, в 2018 году авторитетная международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывала Казахстан не поддаваться давлению Китая из-за задержанной казашки Сауытбай и соблюдать международные обязательства. Женщина была задержана за незаконное пересечение границы. По мнению правозащитников, женщине, в случае ее выдачи Китаю, в КНР грозили пытки. 1 августа 2018 года женщину, выдачи которой добивался Китай, в городе Жаркенте Панфиловского района Алматинской области освободили в зале суда. Согласно приговору, ей тогда был назначен пробационный контроль скором на шесть месяцев. В июне 2019 года стало известно, что Саутбай покинула Казахстан.