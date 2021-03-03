Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Аномальной и богатой на рекорды назвали погоду в феврале синоптики Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На большей части страны осадков выпало одна и более месячной нормы. Так, например, в течение месяца на метеостанции Риддер (Восточно-Казахстанская область) выпало осадков 64 мм (при норме за месяц 17 мм), в Нур-Султане – 32 мм (при норме 15 мм). Кроме того в южных регионах осадки наблюдались преимущественно в виде дождя, но и северные регионы не стали исключением, где снег сменялся дождем», — говорится в сообщении «Аномальный февраль 2021 года в Казахстане», распространенном пресс-службой РПГ «Казгидромет» в среду.

Также на большей части республики наблюдались туманы с ухудшением видимости до 50-500 м, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, на севере, на юге и юго-востоке страны отмечался ураганный ветер с порывами до 32-35 метров в секунду с метелью.

«В течение месяца часто происходили температурные «качели». Температура воздуха то резко повышалась, то резко понижалась. Так в начале месяца и во второй половине второй декады на севере, северо-западе, в центре и на востоке страны дневные температуры воздуха достигали отметки +1+5, на юго-западе +10+13,на юге, юго-востоке +15+25, что стало рекордом абсолютных суточных максимумов по сравнению с прошлым годом. В третьей декаде февраля, напротив, с потоком холодных воздушных масс из районов арктических морей температура воздуха значительно понизилась в северных регионах до -30-37, на западе до -25-30, в южной половине страны до-17-25», — сказано в сообщении.

Самая низкая температура воздуха в Нур-Султане была зафиксирована 10 февраля и составила -28,8 — абсолютный минимум на этот день составляет -40,2, который был зафиксирован в 1969 году.

«Но при этом 18 февраля 2021 года дневная температура воздуха составила +5,1, тем самым перекрыв абсолютный максимум 1946 года, когда днем столбик термометра поднимался до отметки +1,6», — отметили синоптики.