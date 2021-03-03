Токаев подписал поправки в закон о дипломатической службе

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Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон о дипломатической службе, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Ранее в сенате предлагалось ввести понятие

«дипломатическая почта» и наделить правительство, МИД и другие государственные органы функциями по планированию, комплектованию, оформлению и обеспечению доставки дипломатической почты.

Также в целях проведения фундаментальных и научно-прикладных исследований в сфере мировой политики и экономики обсуждалось включение в систему органов дипломатической службы научные

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заведения.

Среди дополнений в законе планировалось закрепить дипломатической службе соответствующее понятие

как «ветеран дипломатической службы Республики Казахстан». Ветеранам дипломатической службы, занимавшим должность чрезвычайного и полномочного посла или постоянного (полномочного) представителя при международных организациях, либо имеющим дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, ежемесячно будет выплачиваться денежная выплата в порядке и размерах, определяемых правительством.

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