Первыми среди педагогов казахстанской вакциной от КВИ хотят привить учителей 1-5 классов

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Первыми среди педагогов казахстанской вакциной от коронавирусной инфекции (КВИ) хотят привить учителей 1-5 классов, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«С 25 февраля текущего года начато распределение по регионам второй партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 93 тыс. доз, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Данной вакциной предусматривается завершение проведения вакцинации среди медицинских работников и начато вакцинация среди педагогов. В первую очередь, вакцинацию будут проводить среди учителей 1-5 классов», — сообщила Есмагамбетова на брифинге в среду.

Как уточнила спикер, на сегодня по оперативным данным вакцинировано 458 педагогов по республике.

«При этом зарегистрировано всего четыре отказа», — добавила Есмагамбетова.