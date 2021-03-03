ВОЗ пока не рекомендует вводить паспорта вакцинации

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные удостоверения для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает телеканал «Россия-24».

«ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент не рекомендует такие паспорта», — сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Как уточняется, представитель ВОЗ не исключила, что в будущем организация предоставит свои рекомендации о содержании таких паспортов.

«Конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить больше мобильности населению. ВОЗ будет сотрудничать со всеми странам», — добавила она.

Отмечается, что в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.