Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Ограничительные меры ослабили в Нур-Султане, сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

Ниже приведен полный текст постановления главного государственного санитарного врача столицы Сархата Бейсенова.

Жителям и гостям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия,в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), а также организацию и проведение праздничных корпоративов, митингах, шествиях, сходах и др.;

1.2. запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

1.3.для входа на объекты предпринимательства участвующих в пилотном проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market.

1.4.при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), руководителям территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан обеспечить:

2.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

2.2. размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

2.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.4. использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер для устранения нарушенийпредпринимателями и хозяйствующими субъектами;

2.5. размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемыминастоящим постановлением и приложениями к ПГСВ РК № 67 и ПГСВ № 9).

3.Акимату города Нур-Султан,Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), руководителям территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан:

3.1. начать реализацию пилотного проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);

5) боулинг клубы.

3.2. обеспечить проведение пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства согласно подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления.

1) обеспечить определение и предоставление перечня объектов предпринимательства, участвующих в реализации пилота согласно подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан;

2) обеспечить информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq» доступного для скачивания в App Store и Play Market для входа на объекты предпринимательства участвующим в пилотев г.Нур-Султанс ресепшном;

3) обеспечить на объектах предпринимательства участвующих в пилоте применение следующих критериев ограничения работы социально-экономических объектов:

— с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

— с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предьявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).

Субъектам предпринимательства участвующих в пилоте в городе Нур-Султан обеспечить:

1) допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:

— «зеленый» статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

— «синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

— «желтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

— «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;

2) не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;

3) при выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19) информировать территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

4) соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению общественного здравоохранения, Управлению образования, Управлению по делам религии, Управлению физической культуры и спорта города Нур-Султан, ТОО «CityTransportationSystems», лабораториям и медицинским организациям, государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить:

5.1.лабораториям и медицинским организациям города независимо от формы собственности заполнение направления на лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР с заполнением всех данных исследуемого согласно форме, указанной в приложении 41 ПГСВ РК №67 и регистрацию электронного направления в Едином интеграционном портале (далее – ЕИП) НЦЭ (с момента предоставления доступа);

5.2. в течение трех часов предоставление копии протокола о положительном результате и отчет в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля и Управление общественного здравоохранения города;

5.3. переход на дистанционную форму работы не менее 50 % работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих;

5.4. усиление работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей;

5.5. работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме;

5.6.организацию работы междугородних внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

5.7. организацию работы объектов религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

5.8. разрешение на проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 68;

5.9. организацию работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот «EgovKZBot 2.0» с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов, запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

5.10. организацию работы АО «Казпочта» в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов и запретом работы в воскресные дни;

5.11. организацию работы объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 человек;

5.12.организацию работы частных медицинских центров, клиник, стоматологий строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов;

5.13. разрешение на проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток;

5.14. организацию работы объектов образования независимо от форм собственности в текущем учебном году:

— в традиционном формате для школ с контингентом до 300 учащихся, при комплектации до 15 детей в классе;

— в режиме комбинированного обучения (70% предметов — в традиционном формате, 30% — дистанционно) с рассадкой учеников в классе с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м для учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, при комплектации в классе не более 25 человек, для учащихся 1-7 классов международных школ при комплектации в классе не более 15 человек;

— для выпускных классов общеобразовательных (9 и 11 классы) и международных школ (10 и 12 классы) в формате комбинированного обучения (70% предметов — в традиционном формате, 30% — дистанционно, не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

Работа объектов образования осуществляется согласно Главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования». При регистрации случаев COVID-19 на объектах образования переход на дистанционное обучение либо закрытие на карантин объекта производится согласно приложения №1 к настоящему постановлению;

5.15. организацию работы ВУЗов и колледжей для студентов первых курсов обеспечить в штатном режиме, в соответствии с Главой 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования». При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих ВУЗы/колледжи обеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода;

5.16. организацию индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

5.17. организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные дни. При регистрации случаев COVID-19 на объектах воспитания закрытие на карантин объекта производится согласно приложения №1 к настоящему Постановлению;

5.18. организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий иустановлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов;

5.19. организацию работы специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с проживанием только иногородних детей, в соответствии с Главой 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохраненияРеспублики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования. При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников, посещающих объекты, указанные в данном пункте, обеспечить закрытие этих объектов на карантин до завершения инкубационного периода;

5.20. организацию работы центров коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов;

5.21. разрешение деятельности субъектов финансового рынка (банки второго уровня, обменные пункты, ипотечные организации, страховые (перестраховые) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микро финансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства) с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка»;

5.22. организацию работы бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказаниюуслуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров, бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров и др. с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий,при условии строгого соблюдения перевода не менее 50 % работников на дистанционную форму работы,с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 22:00 часов;

5.23.организацию работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

5.24. организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2

на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме. При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата);

5.25.организацию работы аттракционов на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работыв будние и выходные дни с 10:00 до 22:00;

5.26. организацию работы театров аниматрониксов, океанариума строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2

на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 22:00 часов, в выходные дни с 10:00 до 20:00 часов;

5.27. организация работы контактных зоопарков, независимо от места расположения, с одномоментным пребыванием не более 5 посетителей, из расчета не менее 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 22:00, в выходные дни с 10:00 до 20:00;

5.28.организацию работы закрытых пляжей и аквапарков в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, из расчета 5 м2 зеркала воды на одного человека, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни в штатном режиме и запретом работы в воскресные дни;

5.29.организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 50 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 часов до 24:00 часов и работу на доставку и вынос едыв штатном режиме. При этом строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), праздничных корпоративов и других массовых мероприятий;

5.30.организацию работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работыв штатном режиме.

5.31. организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 19:00 часов;

5.32. организацию работы продовольственных ярмарок «выходного дня» на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в выходные дни с 9:00 до 17:00 часов;

5.33.организацию работы объектов по реализации продовольственных товаров (магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), независимо от места расположения,при соблюдении заполняемостииз расчета 4 м2

на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

5.34. организацию работы объектов по реализации непродовольственных товаров,независимо от места расположения, при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

5.35. организацию работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания, в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

5.36. организацию работы объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

5.37. организацию работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм собственности, для проведения тренировок без зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

5.38. организацию спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

5.39. организацию проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю) в городе Нур-Султан без участия зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий согласно Приложения 44 ПГГСВ РК № 67 с одновременным скоплением не более 100 человек;

5.40. организацию проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе с одновременным скоплением не более 200 человек, без участия зрителей, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

5.41. разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

5.42. организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 м2 тренировочного зала и 5 м2

зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в штатном режиме;

5.43. организацию работы крытых бассейнов с задействованием саун, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние исубботние дни с 7:00 часов до 22:00 часов, с запретом работы в воскресные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для которых действуют критерии как для «зеленой зоны»;

5.44. организацию работы бань с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. (строго по предварительной записи) с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 24:00 часов;

5.45. организацию работы саун с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с одновременным присутствием посетителей с расчетом 4 м2 на одного посетителя и 5 м2

зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 08:00 до 24:00 часов и запретом работы в воскресные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для которых действуют критерии как для «зеленой зоны»;

5.46. организацию работы СПА-центров, СПА-салонов, а также массажных центров и кабинетов с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 07:00 до 23:00 часов(строго по предварительной записи), с запретом работы в воскресные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для которых действуют критерии как для «зеленой зоны»;

5.47. организацию работы салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя) независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме;

5.48. организацию работы субъектов предпринимательства по оказанию услуг автомоек, ремонта авто- и бытовой техники, шиномонтажных станций независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением с установлением графика работы в штатном режиме;

5.49. организацию работы производственных предприятий всех видов деятельности, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

5.50. организацию работы объектов по оказанию услуг населению (типографии, полиграфии, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские, сервис по мелкосрочному ремонту и т.п.) независимо от места расположения, минимизирующих скопление, а также длительный и тесный контакт с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением с установлением графика работы в штатном режиме;

5.51. организацию работы объектов сферы обслуживания (химчистки, прачечные, ремонт оргтехники) независимо от места расположения по предварительной записи, с обеспечением соблюдения усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением с установлением графика работы в штатном режиме.;

5.52. организацию работы объектов по оказанию ритуальных услуг с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий без установления ограничений графика работы;

5.53. организацию работы театров, концертных залов (индивидуальные, групповые репетиции с одновременным участием не более 30 человек, с заполняемостью посетителями не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами) и других объектов культуры (библиотек, музеев, галерей) с задействованием всех гардеробных и обеспечением достаточной численности работников гардероба, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением штатного режима работы;

5.54. организацию работы кинотеатров, кинорумов с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий согласно Приложения 9 ПГГСВ РК № 67 и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 24:00 часов, без проведения акций;

5.55. запрет на участие зрителей в студиях при записи и проведении телепередач в прямом эфире;

5.56. запрет на работу компьютерных клубов, боулинг-центров(за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для которых установлен график работы с 12.00 до 24.00 часов, при заполняемости не более 50%.

5.57. запрет на работу бильярдных, караоке, батутов ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

5.58. запрет на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок «выходного дня» на открытом воздухе);

5.59. запрет на работу фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением работы кухни на доставку и вынос еды;

5.60.запрет на проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, праздничные корпоративы, в том числе на дому, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата) и др.

5.61. запрет на деятельность объектов дополнительного образования (различные виды кружков)при общеобразовательных школах, в том числе пришкольные лагеря;

5.62.организация работы всех видов объектов допускается при строгом соблюдении требований приложений Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и приложений Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 февраля 2021 года № 9 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан».