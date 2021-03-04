Алматы. 4 марта. КазТАГ – Авиаперелеты планируют запустить между Таджикистаном и Казахстаном, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 2 марта 2021 года под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан Е.Л.Тугжанова разрешено возобновление регулярных рейсов между Казахстаном и Таджикистаном по маршруту Алматы –Душанбе – Алматы с частотой по два рейса в неделю с каждой стороны», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook в четверг.

Как уточняется, с 14 марта 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение регулярных рейсов между городами Алматы и Душанбе с частотой один рейс в неделю (воскресенье).

«Со стороны Таджикистана ожидается, что регулярное авиасообщение между городами Алматы и Душанбе планируется возобновить с 18 марта 2021 года авиакомпанией «Somon Air» с частотой один рейс в неделю (четверг)», — пишет пресс-служба министерства.

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.