Алматы. 4 марта. КазТАГ – В «теневом» интернете цена за дозу вакцины от коронавируса доходит до $1200, сообщают «Вести.ru».

«В даркнете, «теневом» сегменте интернета, выставили на продажу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. За одну дозу инъекции на скрытом онлайн-рынке просят от $250 до $1200», — выяснили эксперты «Лаборатории Касперского.

Как уточняется, специалисты изучили 15 торговых онлайн-площадок. На них были обнаружены объявления о продаже трех видов запатентованных вакцин от COVID-19 — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, и еще несколько незапатентованных. Средняя стоимость дозы составляет примерно $500.

«Нелегальный товар размещают анонимные пользователи, в основном из Франции, Германии, Великобритании и США. Потенциальным покупателям предлагают связаться через защищенные мессенджеры с функцией автоматического удаления сообщения. Как правило, оплату запрашивают в биткоинах, поскольку вычислить реальных владельцев криптокошельков очень трудно. По оценке специалистов, многие продавцы совершили от 100 до 500 противозаконных операций, а некоторые покупатели оставили положительные отзывы», — пишет издание.

Как отмечается, узнать, продается ли в даркнете реальный препарат или подделка, невозможно. Теоретически, товар может быть подлинным, «поскольку в медицинских учреждениях по всему миру при вскрытии упаковки с вакциной иногда остаются неиспользованные дозы», говорят в «ЛК».

«Однако получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно продается вакцина», — эксперт компании Дмитрий Галов.

Кроме того, в «теневом» интернете можно поддельные сертификаты о прохождении вакцинации и справки об отсутствии COVID-19. За ковид-паспорт европейского образца неизвестные просят $20–25, российского — 3,5 тыс. — 5 тыс. рублей.