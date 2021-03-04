Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Казахстан возобновляет регулярное авиасообщение с Таджикистаном, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии (МВК) по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции (КВИ) на территории Республики Казахстан от 2 марта 2021 года под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан Е.Л.Тугжанова разрешено возобновление регулярных рейсов между Казахстаном и Таджикистаном по маршруту Алматы – Душанбе – Алматы», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в связи с решением республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Таджикистане на первоначальном этапе рейсы будут выполняться по одному рейсу в неделю с каждой стороны.

«С 14 марта 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение регулярных рейсов между городами Алматы и Душанбе с частотой один рейс в неделю (воскресенье). Со стороны Таджикистана ожидается, что регулярное авиасообщение между городами Алматы и Душанбе планируется возобновить с 18 марта 2021 года авиакомпанией Somon Air с частотой один рейс в неделю (четверг). Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании», — заверили в МИИР.