Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в девяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«5 марта в Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 5 марта временами ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 метров в секунду», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области в пятницу ночью ожидается снег, днем осадки (преимущественно снег). Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 5 марта ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

«5 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 18 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Восточно-Казахстанской области в пятницу днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 5 марта ожидается метель, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 5 марта ожидается метель, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

«Ночью и утром 5 марта в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром 5 марта местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Западно-Казахстанской области в пятницу местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 5 марта ветер юго-западный порывы 18 метров в секунду.

«5 марта в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 5 марта временами ожидается туман», — уточнили метеорологи.

В Актюбинской области в пятницу местами ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобее 5 марта ожидается низовая метель.

«5 марта в Атырауской области ожидаются ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 5 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-18 метров в секунду», — предупредили синоптики.