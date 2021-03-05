Бекшин: Мы много позволяем нашим зараженным лицам

Алматы. 5 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Зараженным лицам позволено многое, уверен главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Мы много позволяем своим зараженным лицам, и не ложиться в больницы. Зря мы это делаем. Мы провели проверку лиц, находящихся на домашнем карантине, так вот, 32 из них вообще не проживают по этому адресу. Да, это понятно, кто-то приехал из-за пределов столицы, из-за пределов нашего мегаполиса в Алматы и благополучно протестировался, получил положительный и уехал. И 70, которые сами проживают в городе Алматы, они грубо нарушили режим. Они отсутствовали дома, неизвестно их нахождение. Возможно, они как раз и посещали общественные места», — сказал Бекшин на брифинге в пятницу.

Он отметил, что для посещения общественных мест, использующих систему Ashyq, не обязательно сдавать ПЦР-тест и иметь «зеленую» категорию.

«Бывает так, что некоторые спортивные мероприятия, участники тоже заложены уже в алгоритме, что он должен за двое суток до начала соревнований провести ПЦР-тестирование. Ну и когда вы выезжаете, в аэропорт заходите, вылетаете куда-то за границу, с вас тоже будут требовать ПЦР. Но ПЦР вы не можете же каждые три дня сдавать. Поэтому это один из пунктов, которые сейчас мы рассматриваем. Если вы прошли ПЦР, вы абсолютно защищены, это вам зеленая улица и, естественно, мы, наоборот, приветствуем. Но это необязательно сдавать. Если вы не находитесь в базе красной – это зараженный – и желтый, это кто находился в близком контакте с зараженным, он должен тоже находиться на изоляции, а он гуляет по общественным местам, он тоже потенциально опасен. Вот эти две категории наиболее опасны и наша задача – не допустить их на объекты общественного пользования», — отметил главсанврач.

По словам Бекшина, отрицательный ПЦР и «зеленая категория» не гарантируют, что человек не заразится.

«Человек не может находиться в постоянном ПЦР-обследовании через каждые три дня (…) Даже ПЦР – сегодня я сдал, на второй день пойду с кем-нибудь пообщаюсь и стану вирусоносителем. Ведь это тоже 100% не гарантирует это, процентов на 90% гарантирует, но 90 – это хороший процент защищенности. Наша задача максимально минимизировать риски», — сказал он.