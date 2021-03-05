Санврачи не входят в состав мониторинговых групп по карантину

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Алматы. 5 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Санитарные врачи не входят в состав мониторинговых групп, проверяющих соблюдение карантинных правил, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Чтобы не было конфликта интересов – сами участвуем, сами штрафуем – специалисты департамента санэпидконтроля не участвуют в работе мониторинговых групп. Если мы выявляем конкретные адреса, и многие жители, горожане при поступлении жалоб, мы направляем в штаб по нераспространению коронавирусной инфекции в городе, и они передают и контролируют работу мониторинговых групп, уже направляют работу мониторинговых групп в районных акиматах. Мы получаем уже результаты работы мониторинговых групп и по ним налагаем штрафные санкции либо направляем исковые заявления в суды», — сказал Бекшин на брифинге в пятницу.

Он посоветовал о случаях нарушения карантинных ограничений сообщать в районные акиматы.

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