Бывший вице-министр финансов Казахстана стал членом коллегии ЕЭК

Алматы. 5 марта. КазТАГ – Руслан Бекетаев назначен членом коллеги Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба комиссии.

«Решением высшего Евразийского экономического совета с 5 марта новым членом коллегии (министром) ЕЭК от Республики Казахстан назначен Руслан Бекетаев. В его компетенцию войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)», — сообщили в ЕЭК в пятницу.

Руслан Бекетаев сменил на этом посту в комиссии Тимура Жаксылыкова, который назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Казахстана.

Бекетаев до назначения на новую должность с июля 2014 года по февраль 2021 года был вице-министром финансов Казахстана, еще раньше – с апреля 2012 года по июль 2014 года председателем комитета казначейства минфина, а до этого – с июля 2011 года по апрель 2012 года был заместителем председателя комитета по финансовому мониторингу МФ РК.