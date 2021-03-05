Казахстан увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 20 тыс. барр/сутки

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 20 тыс. барр/сутки, сообщает министерство энергетики (МЭ) РК.

«Для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 тыс. барр/сутки и 130 тыс. барр/сутки соответственно», — говорится в сообщении, распространенном накануне, ночью.

Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в апреле составят 1,457 млн барр/сутки или -15% от базового уровня ноября 2018 года — 1,709 млн барр/сутки, уточняется в информации.

Согласно информации, по итогам заседания страны-участницы соглашения решили продлить текущий уровень сокращения добычи нефти на апрель 2021 года.

Также, министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в выступлении на заседании констатировал положительную динамику в борьбе с распространением коронавируса, и постепенное восстановление спроса на нефть и нефтепродукты.