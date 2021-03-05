Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ — Дождь и снег сохранятся на большей части Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана по-прежнему сохраняется влияние Северо-Западного циклона – ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге и юго-востоке республики — сильные осадки. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, на севере республики порывы 23-28 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Температура днем -4-6, ночью 0-5.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +2+4, ночью около 0.

В Шымкенте переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью -1+1.

В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом, туман, метель, гололед, ветер 15-25 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -6-11.

В Актюбинской области днем снег с дождем, ночью без осадков, низовая метель, гололед, туман, ветер 15-23 метра в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Атырауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Жамбылской области дождь со снегом, низовая метель, гололед, туман, ветер 15-20, местами порывы 23 метра в секунду. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области снег и дождь, низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -6-11.

В Туркестанской области днем без осадков, ночью дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -3+2.

В Кызылординской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области днем снег с дождем, ночью без осадков, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Костанайской области снег с дождем, туман, гололед, ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Карагандинской области снег с дождем, низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3-8 (на юге +2), ночью -6-11 (на востоке -14).

В Алматинской области дождь и снег, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Мангистауской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью -2+3.

В Павлодарской области снег с дождем, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -3+2.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики ожидаются небольшие колебания водности, ослабления ледовых явлений», — предупредили синоптики.