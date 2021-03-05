Названа дата начала мартовского ЕНТ в Казахстане

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Названа дата начала мартовского единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«ЕНТ будет проходить с 10 марта по 10 апреля. Тестирование в электронном формате пройдет по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера». Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения. Исключить подставных лиц на ЕНТ позволит цифровая идентификация личности – Face ID», — сказал в пятницу директор департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев.

В ведомстве уточнили, что количество предметов остается прежним – три обязательных и два профильных.

«На тестирование в общем дается четыре часа (240 минут). Участники ЕНТ максимально могут набрать 140 баллов», — проинформировали в МОН.