Алматы. 5 марта. КазТАГ – США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи, сообщает «Европейская правда».

«Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции», — заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В госдепе пояснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, «подрывавшим верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и официальной власти для личной выгоды».

«Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему», — заявил госсекретарь.

Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Это означает, что Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в США

«Санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют. Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире», — подчеркнул Блинкен.

В декабре министерство юстиции США направило иск в Окружной суд Южной Флориды с требованием конфискации здания украинского олигарха Игоря Коломойского. В американском министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств «Приватбанка» до его национализации.