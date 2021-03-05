Расследование дела о хищении Т380 млн по линии минкультуры и спорта завершили в ВКО

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Расследование дела о хищении Т380 млн по линии министерства культуры и спорта завершили в Восточно-Казахстанской области, сообщает антикоррупционная служба.

«Завершено расследование в отношении экс-заместителей председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК по факту хищения бюджетных средств в сумме порядка Т400 млн (Т380,8 млн) при строительстве объекта «Учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер» и получения взяток в особо крупных размерах», — сообщили в «антикоре» в пятницу.

Напомним, 28 мая 2020 года стало известно, что действующий и бывший замы главы комитета делам спорта и физической культуры МКС РК задержаны по делу о хищении более Т380 млн при строительстве объекта «Учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер», путем незаконного их перечисления на счет подрядчика без фактического выполнения работ. Оба были арестованы. 11 июня сообщалось, что чиновник минфина задержан по делу о хищении Т380 млн по линии минкультуры в Риддере. Позже выяснилось, что указанный чиновник казначейства минфина числился подрядчиком по фигурирующему в деле проекте. 19 июня выяснилось, что против фигурантов данного дела начато новое расследование – по факту получений взятки в сумме Т10 млн и автомашины марки Тоyota Hilux, стоимостью Т13 млн за подписание актов выполненных работ по объекту строительства того же учебного корпуса в Риддере.