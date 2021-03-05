Тараз. 5 марта. КазТАГ – Сотрудник акимата Жамбылской области осужден за коррупцию с урановыми месторождениями, сообщает антикоррупционная служба.

«3 марта приговором суда №2 города Тараз заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Ширшинбаев Г.А. осужден к трем годам и шести месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении в пятницу.

Чиновник подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем подписания актов приемки выполненных работ за фактически не выполненные работы по объекту «Восстановление ограждения и установка предупредительных знаков на рекультивированных объектах урановых месторождений в Мойынкумском и Кордайском районах Жамбылской области», тем самым причинив ущерб государству на сумму Т50 822 236.