Казахстан перешел из «зеленой» в «желтую» зону по коронавирусу

Нур-Султан. 8 марта. КазТАГ – Казахстан перешел из «зеленой» в «желтую» зону по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в среду матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, нет ни одного региона.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Нур-Султан, Алматы, а также Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и Акмолинская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «желтой» зоне.