ЧС объявили из-за угрозы жизни людей в двух десятках жилых многоэтажек Жезказгана

Караганда. 8 марта. КазТАГ – Чрезвычайную ситуацию объявили из-за угрозы жизни людей в двух десятках жилых многоэтажных домов Жезказгана, передает корреспондент агентства.

«В связи с возможной угрозой возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь за собой человеческие жертвы в многоквартирных домах №53, 55, 57, 59, 63, 69 по улице Абая, в многоквартирных домах №22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 48, 50 по улице Байконурова, в многоквартирном доме №30 по улице Омарова, в многоквартирном доме №13 по улице Некрасова, в многоквартирном доме №3 по улице Мира, в многоквартирном доме №24 (4-й подъезд) по улице Алашахана, в многоквартирном доме №11 по улице Жеңіс, в многоквартирном доме №23 (1-й подъезд) по улице Шевченко, в многоквартирном доме №19 по улице Железнодорожная города Жезказган, объявить ЧС техногенного характера местного масштаба», — говорится в решении местных властей.

Соответствующий документ подписал аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров.