Нур-Султан. 8 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем, сообщает пресс-служба Акорды.

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь. Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир», — говорится в поздравлении Токаева в понедельник.

Глава государства отметил, что защите прав женщин и созданию условий для полноценной реализации их потенциала наша страна уделяет приоритетное внимание.

«Благодаря системной поддержке государства последовательно расширяется участие женщин в экономике, политике, общественной деятельности. За годы Независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Достижения наших женщин мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодежи. Ваша активная гражданская позиция способствует успешному решению актуальных общественных проблем и всестороннему развитию страны. Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний!» — пожелал Токаев.