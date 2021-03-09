Король Саудовской Аравии одобрил меры поддержки организаторов хаджа

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Король Саудовской Аравии одобрил пакет мер поддержки для компаний, занимающихся проведением хаджа и умры, сообщает Reuters.

«Король Саудовской Аравии Салман одобрил ряд инициатив, направленных на оказание помощи компаниям и частным лицам, работающим в сфере организации исламских религиозных паломничеств. Эти инициативы направлены на смягчение финансовых и экономических последствий пандемии COVID-19 во всем секторе, который имеет отношение к организации и проведению хаджа и умры», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что меры поддержки включают в себя освобождение от ежегодной платы за муниципальные лицензии на коммерческую деятельность помещений, предназначенных для проживания паломников, в городах Мекка и Медина. Объекты, работающие в этом секторе, также будут на шесть месяцев освобождены от платы за работу экспатриантов и смогут продлить лицензии министерства туризма на бесплатное размещение своих объектов в этих двух городах на год.

Для экспатриантов, работающих в сфере деятельности, связанной с хаджем и умрой, сбор платы за продление вида на жительство будет отложен на шесть месяцев при условии, что эти суммы будут выплачиваться в рассрочку в течение года.

Лицензии на пассажирские автобусные перевозки для компаний, обслуживающих паломников, будут действовать бесплатно в течение года, а сбор таможенных пошлин на новые автобусы будет отложен на три месяца.