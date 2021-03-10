Конуров: Есть случаи физического противостояния сельчан новоявленным собственниками земель

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане владельцы условных земельных долей дерутся за землю с мошенничающими управляющими компаниями, заявил депутат мажилиса Айкын Конуров.

«Отмечаются случаи физического противостояния жителей сел новоявленным собственникам земель», — сказал Конуров, оглашая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.

По его словам, на сегодня в Казахстане применяется «порочная схема обезземеливания сельчан»: когда в результате манипуляций с землями сельхозназначения условные земельные доли граждан без их согласия закладываются управляющими компаниями в финансовые организации, не выполняются обязательства перед кредиторами и участки выставляются на торги, в которых могут победить компании или лица, аффилированные с управляющими компаниями.

В итоге, владельцы условных земельных долей остаются без своих паев и проживают в селах, вокруг которых располагаются уже чужие пашни и пастбища.

Такая ситуация, по мнению парламентария, несет риски роста социальной напряженности, такая политика наносит ущерб и самим сельчанам, и сельскому хозяйству, и государству, и земле – спорные участки исключаются из оборота, годами не обрабатываются, зарастают бурьяном и деградируют.

Правительству пора провести ревизию в финансовом секторе и квазигосударственных структурах, принимавших земли в залог, на предмет нарушения прав владельцев паев: выявить незаконные залоги, вернуть паи собственникам и привлечь к ответственности участников земельных афер.

Также депутат предложил обязать акиматы выявлять и пресекать такие факты и провести проверку хозяйств на правильность выплат вознаграждения за использование земельных паев граждан.