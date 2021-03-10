Вернуться к солидарной пенсионной системе предлагают мажилисмены

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вернуться к солидарной пенсионной системе предлагает депутат мажилиса Александр Милютин.

«Мировой практикой доказано, что солидарная система может сбалансированно и успешно функционировать при соотношении, когда на одного пенсионера приходятся четыре работающих человека. Если исходить из официальной статистики, то в Казахстане сейчас занятого населения 8,7 млн граждан. И это число более чем в четыре раза превышает число людей пенсионного возраста», — сказал Милютин на заседании мажилиса в среду.

Он напомнил о необходимости пересмотра пенсионного возраста для представителей ряда профессий.

«Сейчас у нас «досрочно» выходят только представители силовых структур, что несправедливо по отношению к шахтерам, металлургам, спасателям или артистам балета, теряющим профессиональную пригодность гораздо раньше положенных по закону 60 лет. Пенсионное законодательство не должно быть дискриминационным по отношению к разным категориям граждан», — отметил он.

По словам Милютина, размер пенсий также вызывает вопросы.

«Когда чиновникам удобно, оказывается, что привязка минимального размера базовой пенсии к средней заработной плате «не отражает сущности пенсионных выплат», хотя это противоречит и закону «О пенсионном обеспечении». Перерасчет пенсии с учетом индекса роста реальных потребительских цен правительство тоже не одобрило. Среднестатистический пенсионер не покупает автомобили, цены на которые учитываются при расчете инфляции. Его пенсия должна быть достаточной для приобретения жизненно необходимых ему социально значимых потребительских товаров и услуг», — подчеркнул депутат.

Также он обратил внимание на проблемы безработицы.

«Наше общество ждет реальных результатов по созданию рабочих мест. На деле мы слышим громкие доклады и «подбитую» под нужные цифры статистику, где отсутствуют конкретные показатели, по которым можно было бы судить об эффективности деятельности государственных органов и реализации ими программ по трудоустройству», — сказал Милютин.