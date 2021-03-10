Уничтожившие сакские курганы близ акимата в Алматы могут отделаться адмответственностью

Алматы. 10 марта. КазТАГ – Акимат Наурызбайского района заявил о передаче в полицию обращения об уничтоженных курганах в Алматы, однако, как следует из сообщения, виновники могут отделаться административной ответственностью, передает корреспондент агентства.

«На территории Наурызбайского района города Алматы располагались древние курганы саков. На сегодняшний день данная территория курганов не охраняется. Воспользовавшись этим, недобросовестные предприниматели раскопали данную территорию для получения ПГС (песчанно- гравийная смесь). Ваше обращение передано в управление полиции Наурызбайского района. О принятых административных мерах будет дополнительно сообщено», — говорится в сообщении, поступившем от местных властей в редакцию МИА КазТАГ.

Напомним, 10 марта стало известно, что сакские курганы уничтожают в 200 метрах от акимата Наурызбайского района Алматы. Как рассказал сотрудник института археологии имени А.Х. Маргулана Ерлан Казизов, эти курганы еще не были изучены и в 2016 году были внесены в свод памятников Алматы. По его словам, на указанные памятники имеются паспорта и они должны были находиться под охраной.