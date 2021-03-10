Американцам рассказали о казахах Синьцзяна и о расследовании нападений на бежавших из КНР

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Американцам рассказали о ситуации с казахами в Синцзянь-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая и о расследовании нападений на бежавших из КНР в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Представители посольства США встретились с этническими казахами, которые бежали от репрессий в Синьцзяне. Их истории должны быть услышаны, а люди, получившие убежище, должны чувствовать себя в безопасности», — говорится в сообщении американского посольства в Казахстане в среду.

Лидер движения «Нағыз Атажұрт Еріктілері» Бекзат Максутханулы в разговоре с редакцией КазТАГ сообщил, что американцев интересовало положение живущих в Китае этнических казахов и положение казахов, которые бежали из КНР в Казахстан, а также случаи нападений на Кайшу Аканкызы и Мурагера Алимулы, которые ранее произошли в Алматы и Нур-Султане. Кроме того, американским дипломатам рассказали в целом о положении прибывших из Китая кандасов в Казахстане.

«Мы рассказали о том, что после 2016 года казахи подвергаются в Китае политике гонений, а также о деятельности движения «Нағыз Атажұрт Еріктілері», которое с 2017 года помогает нашим соотечественникам в КНР. Также мы рассказали о том, что вернувшиеся сюда из Китая казахи не могут воссоединиться с родственниками: у кого-то муж, у кого-то жена, у кого-то дети, а у кого-то родители остались в КНР», — сказал Максутханулы корреспонденту агентства.

Отдельно, по его словам, и представители движения, и подвергшиеся нападению Аканкызы и Алимулы сообщили американцам о вероятно спланированном характере преступлений.

«Мы аргументируем это тем, что, например, когда напали на Кайшу Акан, на той улице, где совершено преступление, выключили освещение – иными словами, были выведены из строя камеры видеонаблюдения. Это не может быть простым совпадением, чтобы исключать версию о спланированном характере нападения. Кроме того, департамент полиции (ДП) Алматы в первую очередь в список подозреваемых причислил движение «Нағыз Атажұрт Еріктілері». Об этом мы тоже рассказали, в том числе о том, что и меня проверяли несколько дней, даже хотели изъять мой телефон, я свою позицию разъяснил, и возможно, потому что были подтверждения моим словам, а также благодаря нашему адвокату, сейчас хотя бы временно следствие в отношении меня остановили», — сказал редакции лидер движения.

Он считает совершенные нападения умышленными.

«Высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел, полковник, распространил ложную информацию о том, что Мурагер якобы сбежал – он лично это проговорил, и мы про это тоже рассказали (американцам – КазТАГ). Мурагер никуда не убегал, в тот же день это было доказано, и сам он лично сказал, что никуда не убегал, и что это могут подтвердить сами же полицейские, которые ежедневно посещали его», — добавил представитель «Нағыз Атажұрт Еріктілері».

Также он заявил об утечке видеокадров по делу.

«Имя не помню, но узнаю, если увижу – это сотрудник ДП Алматы, он под предлогом видеофиксации маршрута Кайши Акан в день нападения на нее, посадил ее и ее мужа в автомобиль, снял все на видео. Это видео снимал только он, больше никто не снимал. И это видео в тот же день было распространено в WhatsApp-группе сторонников Китая, которые занимаются защитой китайской политики и распространяют сообщения с отрицанием нарушений со стороны КНР. Мы уверены, что этот полицейский лично передал данное видео. И про это мы тоже сказали», — добавил Максутханулы.

Редакция МИА КазТАГ обратилась в пресс-службы ДП Нур-Султана и Алматы за комментариями касательно обвинений в адрес полиции.

Напомним, 22 января стало известно, что за один вечер одновременно были совершены нападения на бежавших из Китая казахов – на Кайшу Аканкызы в Алматы и на Мурагера Алимулы в Нур-Султане. Так, сообщалось, что Аканкызы получила сильный удар по голове, а Алимулы – два ножевых ранения.

Мурагер Алимулы – этнический казах из Китая, который вместе с другим казахом – Кастером Мусаканулы незаконно пересек границу 1 октября 2019 года. По их словам, они бежали из-за преследований китайскими властями этнических меньшинств. 10 октября мужчины добрались до Алматы, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища у Казахстана. Позже оба были взяты под стражу, однако в итоге получили статус беженцев.