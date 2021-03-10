В Казахстане в ДТП гибнет столько же людей, сколько от коронавируса – депутат

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане в ДТП гибнет столько же людей, сколько от коронавируса, заявил депутат мажилиса Сергей Решетников.

«В прошлом году в стране произошло 13 515 ДТП, в которых пострадало 17 884 человека, погибло 1997 человек, в том числе 184 ребенка. Эти цифры сопоставимы с потерями страны от короновируса. В Казахстане от коронавируса с марта по декабрь 2020 года умерли 2284 человека», — сказал Решетников на заседании мажилиса в среду.

Он отметил, что главная причина ДТП – несоблюдение скоростного режима.

«Причины аварий на дорогах могут быть разными. Это плохие погодные условия, невнимательность водителя и вождение в нетрезвом виде, игнорирование ремней безопасности, техническое состояние транспортного средства, а также переход пешехода не в положенном месте. Но самая распространенная в стране причина – это несоблюдение скоростного режима», — отметил он.

Кроме того, в числе главных факторов ДТП Решетников назвал правовой нигилизм, низкий уровень подготовки участников дорожного движения и отсутствие этических норм поведения, а также недоверие к сотрудникам дорожной полиции и качество дорожного покрытия.

При этом Решетников предложил усовершенствовать работу аварийных и дорожных служб, улучшить оснащение дорог электронными средствами контроля, увеличить количество надземных и подземных переходов в населенных пунктах и усилить работу по повышению правового сознания и правовой культуры граждан.