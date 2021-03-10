Жилье дорожает из-за роста цен на стройматериалы и дефицита кадров – мажилисмен

Астана. 10 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане жилье дорожает из-за роста цен на строительные материалы и дефицита строительных кадров, заявил депутат мажилиса Жамбыл Ахметбеков.

«Жилье в Казахстане дорожает по причине роста цен на строительные материалы и дефицита кадров на рынке труда. Рост цен на один вид строительной продукции влечет подорожание другого. Так, с прошлого года тонна арматуры подорожала с Т190 тыс. до Т290-325 тыс.», — сказал Ахметбеков, оглашая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.

По словам депутата, из-за этого повысились цены на металлоизделия и листовую оцинкованную сталь, что, в свою очередь, привело к повышению цены всего перечня материалов, которые производятся из данного сырья: воздуховоды, оцинкованные профили. Подорожал цемент – автоматически поднялись цены на гипсокартон, штукатурку и шпаклевку.

Кроме того, перед началом строительного сезона сложился дефицит кадров в строительной отрасли, прежде всего, разнорабочих, каменщиков, маляров, работа которых требует постоянной физической нагрузки, и поэтому эти строительные профессии наименее привлекательны для местной молодежи.

«Местных граждан, желающих работать в данном направлении, крайне мало. На сегодня, по информации союза строителей Казахстана, строительная отрасль остро нуждается в 242 тыс. специалистов со средне-специальным образованием», — добавил Ахметбеков.