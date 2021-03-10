Венгерский лоукостер Wizz Air планирует запустить рейсы «Абу-Даби–Нур-Султан–Абу-Даби»

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Нур-Султан. 10 мая. КазТАГ – Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы – венгерский лоукостер Wizz Air планирует запустить рейсы «Абу-Даби–Нур-Султан-Абу-Даби», передает корреспондент агентства.

«В середине мая примерно планируется», — подтвердили в среду поступившую в редакцию агентства информацию в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Как стало известно КазТАГу, перевозки будет осуществлять филиал венгерского авиаперевозчика в ОАЭ, который будет называться Wizz Air Abu Dhabi. При этом, тарифы на перелеты будут ориентированы на бюджетный ценовой сегмент.

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