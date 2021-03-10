Почти Т40 млн хотят потратить на документы по реконструкции моста по аль-Фараби в Алматы

Алматы. 10 марта. КазТАГ – Почти Т40 млн хотят потратить на проектно-сметную документацию (ПСД) по реконструкции моста по проспекту аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»; наименование – работы по технологическому проектированию; дополнительная характеристика – разработка ПСД по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби; плановая сумма – Т39 524 582», — говорится в описании лота, размещенного в среду на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 17 марта в 20.00 и завершится 2 апреля в 20.01.

Ожидается, что разработка ПСД займет два года – в первый год власти города готовы заплатить Т26 785 714,29, а во второй – Т12 738 867,71.