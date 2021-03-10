Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Жилье продолжает дорожать в Казахстане, сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

«Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане за февраль 2021 года увеличилась на 1,2% и составила Т322 968», — указывается в информации бюро в среду.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв.м благоустроенного жилья в феврале за месяц увеличилась на 3,1% и составила Т252 358.

«Стоимость аренды 1 кв.м благоустроенного жилья увеличилась на 1,6%, до Т1 714», — отметили статистики.