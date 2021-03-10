Правила работы школ и детсадов изменили в Нур-Султане, главсанврач подписал новый документ

Нур-Султан. 10 марта. КазТАГ – Правила работы школ и детсадов изменили в Нур-Султане, соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач столицы.

«Внести в постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султан «Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан» от 3 марта 2021 года №8 следующие изменения и дополнения: 1) подпункт 5.14. пункта 5 изменить и изложить в следующей редакции: разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года: обучения в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек; с 1 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек; обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов)», — говорится в представленном в среду документе.

Подпункт 5.17. пункта 5 постановления изменили и изложили в следующей редакции:

«организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 25 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные дни. При регистрации случаев COVID-19 на объектах воспитания закрытие на карантин объекта производится согласно приложения №1 к Постановлению ГГСВ г. Нур-Султан № 8 от 3.03.2021 года».

Подпункт 5.43. пункта 5 решили изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы крытых бассейнов с задействованием саун, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме»;

Подпункт 5.46. пункта 5 решили изменить и изложить в следующей редакции:

«организацию работы СПА-центров, СПА-салонов, а также массажных центров и кабинетов с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме (строго по предварительной записи)»;

Подпункт 5.56. пункта 5 решили изменить и изложить в следующей редакции:

«работу компьютерных клубов исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq», при заполняемости не более 50%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя, с установлением режима работы с 12.00 до 24.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше»;

Пункт 5 дополнили подпунктом 5.63. и изложили в следующей редакции:

«работу боулинг центров исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq», при заполняемости не более 50%, с одновременным присутствием не более 6 человек на одной игровой дорожке, с установлением режима работы с 12.00 до 24.00 часов. При этом не допускается проведение конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), коллективных (корпоративных) мероприятий».

Постановление вступило в силу.