Авиакатастрофа в Алматы – досье КазТАГ: В мире потеряно уже около 170 самолетов Ан-26

Алматы. 13 марта. КазТАГ – За все время эксплуатации самолетов Ан-26 в мире потеряно уже около 170 таких воздушных судов, передает корреспондент агентства.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших курсантов. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и их возвращения к своим семьям», — говорится, например, в телеграмме президента Касым-Жомарта Токаева украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, направленной 26 сентября 2020 года в связи с крушением военного транспортного самолета Ан-26 с учащимися института военно-воздушных сил Украины в Харьковской области.

Самолет тогда тоже заходил на посадку и разбился. В авиакатастрофе погибли 25 курсантов.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», — писал еще раньше — 7 марта 2018 года в телеграмме президенту России Владимиру Путину первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Тогда Ан-26, на борту которого находились 27 российских офицеров и шесть членов экипажа, разбился в Сирии. Самолет в той авиакатастрофе перед крушением тоже заходил на посадку.

Всего, по данным сервиса авиационной безопасности Aviation Safety Network, по состоянию на 9 марта 2021 года было зарегистрировано 168 авиаинцидентов, в результате которых были потеряны самолеты Ан-26. Таким образом, крушение самолета Авиационной службы КНБ в Алматы является 169 по счету.

В общей сложности в авиакатастрофах с участием Ан-26 погибли около 1,5 тыс. человек.

Военно-транспортный самолет Ан-26 является модификацией самолета Ан-24 и выпускался в СССР в период с 1969 по 1986 годы, в массовую эксплуатацию в вооруженных силах был принят 1973 году. Самолет отличается вместимостью крупногабаритных грузов и большой грузоподъемностью.

За все время было произведено 1403 самолета Ан-26.

Основные эксплуатанты «советской» модели Ан-26 – Россия, Казахстан (10 самолетов по данным за 2016 год), Украина, Беларусь, а также Ангола, Вьетнам, Кыргызстан, Узбекистан, Сирия и ряд других государств.

Самолет имеет множество модификаций, в том числе и китайские версии.

Напомним, 13 марта в 17.22 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Агентству КазТАГ стали известны их имена, а также имена погибших, а также то, что самолет упал между двумя взлетно-посадочными полосами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы, позже в КНБ заявили, что причины выясняются и признали

принадлежность упавшего борта к авиационной службе комитета. Для консультации пассажиров запущена горячая линия.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнование родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.