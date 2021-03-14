Бессрочный период обмена тенговых банкнот пообещали ввести в Казахстане

Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ – Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев пообещал ввести бессрочный период обмена тенговых банкнот, передает корреспондент агентства.

«В связи с тем, что не все граждане успели вовремя обменять старые банкноты, Национальный банк продлил срок приема и замены банкнот номиналами Т2000, Т5000 и Т10 000 образца 2006 года до 1 февраля 2021 года. Вместе с тем, с учетом поступающих обращений граждан, а также принимая во внимание международный опыт, Национальным банком будет принято решение о введении бессрочного периода обмена филиалами Национального банка банкнот образца 2006 года и банкнот последующих годов выпуска», — сообщил Досаев, отвечая на соответствующий запрос группы депутатов мажилиса.

Он уточнил, что банкноты номиналами Т2000, Т5000 и Т10 000 образца 2006 года были выпущены в обращение 15 ноября 2006 года и с 4 октября 2016 года перестали быть законным платежным средством. По его словам, банки второго уровня и национальный оператор почты с 2016 года в течение 12 месяцев и филиалы Нацбанка до 5 октября 2020 года принимали и обменивали указанные банкноты на действующие денежные знаки национальной валюты.

«После внесения соответствующих изменений в акты Национального банка информация по бессрочному обмену банкнот образца 2006 года будет размещена на официальном сайте Национального банка и в средствах массовой информации», — заверил Досаев.

Напомним, 17 февраля мажилисмены от фракции «Ақ жол», обращаясь к Досаеву, указали на то, что обмен старых банкнот проводился исключительно в филиалах Нацбанка, которые располагаются только в областных центрах и городах республиканского значения, тогда как тенге является денежной единицей и «законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики». Касательно заявления Нацбанка о том, что старые банкноты не подлежат приему и не являются законным платежным средством парламентарии отметили, что «такое решение подрывает доверие казахстанцев к национальной валюте».

«До сих пор у населения хранятся накопленные честно заработанные суммы в старых купюрах 1993-94, 1996, 2000, 2006 годов. Банки США до сих пор принимают доллары, независимо от года выпуска, включая банкноты вековой давности. В Германии, даже спустя более 19 лет после введения евро, марки по-прежнему без ограничений принимают к обмену во всех филиалах бундесбанка – эта процедура никакими предельными сроками не ограничена. В этой связи, считаем необходимым продлить сроки обмена банкнот указанных номиналов. Наряду с этим, в населенных пунктах, где нет филиалов Нацбанка, поручить проводить операции по обмену банкнот БВУ, а в филиалах Нацбанка сделать обмен любых вышедших из обращения тенге бессрочным», — обратились депутаты.