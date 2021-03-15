Старт футбольного чемпионата РК, медали казахстанских могулистов и лыжных акробатов, завершение сезона для «Барыса» и шансы дзюдоистов на завоевание олимпийских путевок

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Могул: сенсация от дебютантки чемпионата мира

В течение одной недели в Алматы представители этого вида лыжного фристайла должны были разыграть медали и мирового первенства, и финального этапа Кубка мира – международная федерация решила таким образом снизить для участников риски заражения коронавирусом. С проведением первого из названных турниров проблем не возникло, а вот второй, запланированный на воскресенье, 14 марта, организаторы были вынуждены отменить из-за ухудшения погодных условий.

В прошлом обзоре мы сообщили о результатах соревнований в олимпийском (одиночном) могуле, состоявшихся в рамках чемпионата мира. И женские, и мужские заезды  принесли Казахстану по одной медали: Юлия Галышева завоевала «серебро», а Павел Колмаков – «бронзу».

Анастасия Городко

На снимке: Анастасия Городко

Кто в этой стране бросает якорь? Кто в этой стране бросает якорь?
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После этого участники оспаривали призовые места в неолимпийском (параллельном) могуле. Основная часть состязаний проходила в формате «плэй-офф».  В 1/8 финала у женщин в одном заезде сошлись две наши соотечественницы – Галышева и юная Анастасия Городко, которой всего 15 лет и которая только недавно получила право выступать среди взрослых. Неожиданную победу одержала Городко. В следующем раунде она выиграла и у японки Кисары Сумиюши. Кстати, на этой стадии выбыли из борьбы фавориты – француженка Перрин Лаффон, американки Ханна Соар и Тэсс Джонсон. В полуфинале Настя уступила своей тезке россиянке Смирновой (последняя и завоевала в итоге «золото»), а в поединке за «бронзу» одержала верх над француженкой Софьян Ганьон.

В мужских соревнованиях лучший результат среди казахстанцев показал Дмитрий Рейхерд, занявший 5-е место. Он дошел до четвертьфинала, в котором проиграл многократному чемпиону мира канадцу Микаэлю Кингсбери. Последний в итоге и стал победителем, тем самым сделав «золотой дубль» (ранее он занял первое место и в олимпийском могуле), причем на втором мировом первенстве подряд.

Лыжная акробатика: «бронзовый» финиш сезона

Одновременно в Алматы проходили соревнования и в другой дисциплине фристайла – лыжной акробатике, причем в данном случае, в отличие от могула, удалось провести оба турнира – и чемпионат мира, и финальный этап КМ.

Главные надежды казахстанских болельщиков были связаны с женской командой и особенно с ее лидером Жанботой Алдабергеновой. Тем более что в нашу южную столицу не приехала сборная Китая – пожалуй, сильнейшая на планете. Но чемпионат мира не принес нашим девушкам лавров. Они не смогли пробиться в главный финал, к участию в котором допускаются шесть сильнейших: Жанбота заняла итоговое 8-е место, Акмаржан Калмурзаева – 9-е, а Маржан Акжигит – 14-е.

Лыжная акробатика

На снимке: Жанбота Алдабергенова

"Педагогическая трагедия"
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Зато спустя три дня, когда проходил этап Кубка мира. Алдабергенова сумела добраться до пьедестала почета. Она стала бронзовым призером, пропустив вперед себя только канадку Мэрион Тено и россиянку Любовь Никитину. Кстати, последняя ранее завоевала «бронзу» ЧМ, а теперь удостоилась «серебра». Тогда как ставшая чемпионкой мира австралийка Лора Пил на сей раз заняла только 6-е место.

Биатлон: лучший результат – 23-е место

В Нове Место (Чехия) прошел предпоследний в нынешнем сезоне этап Кубка мира. Открывали его спринтерские гонки. В женской неплохой результат показала Галина Вишневская-Шепоренко. Она закрыла все десять мишеней, однако из-за недостаточно высокой скорости хода по лыжне не смогла пробиться в топ-20 и заняла в итоге 23-е место.

Коэффициент бесполезного действия Коэффициент бесполезного действия
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Галина попала в число 60 биатлонисток, которые назавтра вышли на старт гонки преследования, но в ней она допустила три промаха и опустилась на 45-ю позицию. А вот другая уроженка нашей страны Динара Алимбекова, выступающая за Беларусь, точно отстреляв на всех четырех огневых рубежах, поднялась по ходу дистанции с 6-го места на 2-е. Раньше нее финишировала только лидер нынешнего сезона норвежка Тириль Экхофф. А сама Алимбекова в общем зачете Кубка мира переместилась на 7-ю позицию.

В мужском спринте лучший из казахстанцев, Владислав Киреев, показал 60-й результат. Он тоже стрелял без промахов, но медленно бежал. А гонку преследования Киреев закончил 58-м.

Вчера состоялись эстафеты. В большую, или классическую от нашей страны были завялены Вишневская, Екатерина Бельченко, Киреев и Александр Мухин, то есть лучшие на сегодня биатлонисты Казахстана. Но уже на третьем этапе судьи сняли наш квартет с гонки из-за кругового отставания от лидеров. Итоговое место – 17-е (среди 25 команд).

Дзюдо: сколько казахстанцев поедет на Олимпиаду?

Международная федерация этого вида единоборств (IJF) обновила преолимпийский рейтинг, согласно которому будут распределены квоты для участия в предстоящих летних Играх. Чтобы отобраться на Олимпиаду, нужно попасть в число 18 сильнейших в своей весовой категории. Еще пять лицензий в каждом весе будут выделены лучшим представителям каждого из континентов, если они не смогут квалифицироваться по основному списку.

Ислам Бозбаев

На снимке: Ислам Бозбаев

Казахстан – 100 лет назад. Март 1921 года Казахстан – 100 лет назад. Март 1921 года
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Если бы отбор в олимпийский Токио осуществлялся по состоянию на сегодня, то Казахстан получил бы 6 путевок (5 мужских и одну женскую) из 14 возможных (7+7). В «лицензионную зону» входят Елдос Сметов (до 60 кг), Ерлан Серикжанов (до 66 кг), Жансай Смагулов (дл 73 кг), Дидар Хамза (до 81 кг) и Ислам Бозбаев (до 90 кг), а в женском дзюдо – только Отгонцецег Галбадрах (до 48 кг). Если первые трое и единственная наша девушка могут чувствовать себя относительно спокойно, то Хамза и Бозбаев находятся близко к «пограничной» зоне. С другой стороны, сохраняют шансы на завоевание путевок Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) и Севара Нишанбаева (до 57 кг). Ситуация окончательно прояснится после завершения трех оставшихся турниров «Большого шлема», которые состоятся в конце марта – начале мая.

Футбол: первый тур – первые неожиданности

В субботу стартовал  новый чемпионат Казахстана. Напомним, что в нынешнем году премьер-лига расширена: в борьбе за медали и путевки в еврокубковые турниры принимают участие не 12 команд, как обычно, а 14. Они по два раза сыграют друг с другом. Завершится первенство 30 октября. Сразу три команды начнут чемпионат, имея «минус 3» в графе «набранные очки». Так наказаны «Актобе», «Жетысу» и «Шахтер».

Мертвые зоны «Слышащего государства» Мертвые зоны «Слышащего государства»
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 «Кайрат» – «Жетысу» 2:0. Действующий чемпион страны ожидаемо выиграл. Но сломить сопротивление соперника из близлежащего региона ему удалось лишь в середине второго тайма, когда в течение трех минут хозяева поля провели две результативные атаки. Причем к тому моменту они играли в численном меньшинстве, поскольку потеряли одного футболиста из-за удаления.

«Арыс» – «Астана» 2:2. Дебютант премьер-лиги сумел отобрать очки у многократного победителя первенства. Правда, нужно сказать, что шансы команд уравняло безобразное состояние футбольного поля: власти Туркестана, вбухав огромные деньги в строительство нового стадиона, не подумали о дренаже, и после дождя образовались огромные лужи, в которых то и дело застревал мяч.

«Тобол» – «Акжайык» 2:0. После недавнего завоевания Суперкубка костанайская команда успешно стартовала и в чемпионате. Уже не в первый раз мастером исполнения штрафных показал себя полузащитник национальной сборной Асхат Тагыберген. Именно его великолепный удар поставил точку в этом матче.

 «Атырау» – «Шахтер» 0:1. Вернувшийся после годичного перерыва в высший дивизион клуб из нефтяной столицы страны разочаровал своих болельщиков, а гостям эта победа позволила сменить «минус три» в графе «очки» на 0.

«Кайсар» – «Тараз» 2:3. Кызылординский клуб в последние годы дома играет хуже, чем в гостях. Вот и на сей раз он проиграл в родных стенах, хотя к середине первого тайма вел в счете 2:0. Еще до перерыва соперник ответил тремя результативными атаками и одержал волевую победу.

 «Каспий» – «Актобе» 1:1.

 «Ордабасы» – «Кызылжар» — из-за непогоды игра перенесена на более поздний срок.

Хоккей: стартовый раунд «плэй-офф» стал для «Барыса» последним

Проиграв на минувшей неделе оба матча в серии с магнитогорским «Металлургом», казахстанский «Барыс» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, который вручается победителю «плэй-офф» Континентальной хоккейной лиги. На этом сезон для нашего клуба завершился, а игрокам национальной сборной предстоит подготовка к чемпионату мира, который, правда, состоится  не скоро – в конце мая.

Напомним, что после четырех встреч счет в серии был равный – 2:2. В среду соперники играли в Магнитогорске. Стартовый период прошел с преимуществом хозяев льда, которые вдвое перебросали гостей и дважды завершали атаки точными бросками. После перерыва хоккеисты «Барыса» смотрелись уже лучше, но третий пропущенный гол поставил их в сложное положение. И хотя Кертис Волк в численном большинстве «размочил» счет, это почти не повлияло на ход игры. Мало того, через пять минут «Металлург» с интервалом в 45 секунд забросил в ворота казахстанского клуба еще две шайбы. Перед заключительным периодом на табло горели 1:5, что, похоже, окончательно деморализовало нашу команду, и в последней трети матча цифры не изменились.

Противостояние продолжилось спустя два дня в Нур-Султане. После безголевого первого периода во втором магнитогорцы дважды выходили вперед, и оба раза  «Барыс» восстанавливал равновесие. Это удалось Линусу Виделлю и Никите Михайлису. Причем если наша команда забивала при игре в равных составах, то «Металлург» — в численном большинстве. В заключительном периоде гости снова показали, как умеют разыгрывать «лишнего», забросив еще две шайбы в ворота хозяев. За три минуты до конца основного времени Кирилл Панюков сократил разницу в счете до минимума, но финальный штурм «Барыса» завершился тем, что соперник поразил его пустые ворота (тренерский штаб «Барыса» заменил голкипера полевым игроком) – 3:5.

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