Алматы. 14 марта. КазТАГ – Родителей школьников Алматы попросили «по возможности» оставить детей на онлайн-обучении, передает корреспондент агентства.

«Уважаемые родители! В связи с переходом города Алматы в «красную» зону и в связи с увеличением за последние трое суток количества зарегистрированных случаев КВИ (коронавирусной инфекции – КазТАГ) акимат города Алматы просит по возможности оставить детей дома на онлайн-обучении», — говорится в сообщении акимата города в воскресенье.

Вместе с тем, горакимат заверил, что «для тех родителей, кто не имеют такой возможности, в школе будет продолжено комбинированное обучение с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических требований».

«Все школы на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами», — заверили в городском акимате.