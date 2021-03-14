Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Көрісу күні (Днем встреч с близкими), передает корреспондент агентства.

«Поздравляем с сегодняшним Көрісу күні! По старинной традиции, в этот день молодежь приветствует взрослых и получает их благословления. Люди желают друг другу добра. Это праздник подлинного благополучия, единства и согласия», — написал Токаев в воскресенье на своей странице в Twitter.

Көрісу күні не является официальным государственным праздником. Отмечать праздник предложил в 2019 году сенатор Сарсенбай Енсегенов, отметив, что этот праздник почти забыт, но широко отмечался казахами до 30-х годов XX века.