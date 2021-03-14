Сайт КНБ после авиакатастрофы в Алматы окрасился в черно-белые тона

Алматы. 14 марта. КазТАГ – Сайт комитета национальной безопасности (КНБ) после авиакатастрофы в Алматы окрасился в черно-белые тона, передает корреспондент агентства.

В воскресенье при переходе на официальный веб-сайт КНБ пользователей встречает страница, окрашенная в черно-белые тона. Также на черно-белые заменены «аватарки» комитета в его официальных профилях в социальных сетях.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (КНБ – КазТАГ) обновил(-а) фото профиля», — гласит описание к посту о замене «аватарки» комитета в Facebook, где изображена черно-белая эмблема КНБ.

Напомним, 13 марта в 17.22 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Агентству КазТАГ стали известны их имена, а также имена погибших, и то, что самолет упал между двумя взлетно-посадочными полосами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы, позже в КНБ заявили, что причины выясняются и признали

принадлежность упавшего борта к авиационной службе комитета. Для консультации пассажиров запущена горячая линия. Как выяснил КазТАГ, за время эксплуатации по всему миру было потеряно около 170 самолетов Ан-26.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнования родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.