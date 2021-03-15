17 межправительственных и коммерческих соглашений подписаны Казахстаном и ОАЭ

Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – 17 межправительственных и коммерческих соглашений подписали премьер-министры Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства РК.

«Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в гАбу-Даби провел переговоры с вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом и заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, туристической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах. Глава правительства также встретился с капитанами бизнеса ОАЭ – руководством государственного холдинга Mubadala, компании Aldar Properties, ADQ, Al Dahra Holding, International Holdings Company (Royal Group).

«По итогам переговоров подписаны 17 межправительственных и коммерческих соглашений между РК и ОАЭ по реализации совместных проектов по строительству птицефабрик и молочно-товарных ферм, производству и переработке фруктов и грибов, сотрудничеству в отраслях ГМК и геологоразведки, созданию Индустриального парка в промышленной зоне Экибастуза, туристического комплекса «Катон-Карагай» в Восточно-Казахстанской области, а также открытию в Казахстане производства компонентов к электромобилям», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что ОАЭ примут участие в реализации в Карагандинской области проектов по водоснабжению и водоотведению, которые предполагают передачу передовых технологий и последующую локализацию производства в Казахстане. Для финансирования проектов в АПК Казахстан и ОАЭ учредят совместный фонд с общим капиталом в $100 млн. На площадке МФЦА будет развиваться сотрудничество в сфере «E-Banking».

«Общая сумма инвестиций в экономику РК по указанным проектам составит порядка $2,2 млрд. Инвестиционные проекты предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и перспективных внешних рынках. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики. В рамках расширения авиасообщения между двумя странами эмиратский лоукостер Wizz Air Abu Dhabi в мае начнет регулярные пассажирские авиаперевозки по маршрутам Абу-Даби — Алматы и Абу-Даби — Нур-Султан. Мамин возложил цветы к мемориалу героев ОАЭ «Уахат аль-Карама», ознакомился с реализуемыми проектами на территории эко-города Masdar City и посетил Университет искусственного интеллекта им. Мухаммеда бен Заида», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в Дубай глава правительства провел переговоры с руководством Дубайского международного финансового центра (DIFC) и «Инвестиционной корпорации Дубай», в ходе которых обсудил дальнейшие перспективы развития финансово-инвестиционного сотрудничества РК и ОАЭ, в том числе на площадке МФЦА.

«В рабочей поездке приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов – Магзум Мирзагалиев, юстиции – Марат Бекетаев, акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Карагандинской области – Женис Касымбек, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, представители деловых кругов РК и другие», — резюмируется в сообщении.