Почти в пять раз увеличило МОН РК количество конкурсов для ученых

Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Почти в пять раз увеличило министерство образования и науки РК количество конкурсов для ученых на получение грантов – с одного-двух до пяти, при этом финансирование увеличилось всего в два раза, сообщил министр МОН РК Асхат Аймагамбетов.

«В 2020 году мы приняли решение и ввели процедуру ежегодного проведения конкурсов. Вы знаете, что до этого конкурсы проводились один раз в три года. Это достаточно продолжительный срок, за три года много чего меняется в науке, ну и те ученые, которые во время этих конкурсов не получили гранты, следующие три года ждать, для того чтобы получить новые гранты, конечно никто не может. Поэтому многие ученые и уходили из этой сферы. Поэтому мы приняли решение проводить конкурсы каждый год, но на трехлетний период. Это очень важное решение и в 2020 году мы провели пять конкурсов», — сказал Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии министерства образования и науки РК в понедельник.

Также он отметил, что, если до этого проводился один-два конкурса максимум, то «в 2020 году благодаря поддержке руководства страны было проведено пять конкурсов и финансирование выросло почти в два раза».