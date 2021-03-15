Как в Казахстане вырос интернет-трафик на 63%, но сохранилась низкая цена

Алматы. 15 марта. КазТАГ – В глобальной рейтинге стран по скорости мобильного интернета Казахстан поднялся на три позиции, но при этом остался в топ-10 самых дешевых стран по его стоимости. Такими данными поделился портал на Ranking.kz в статьях о скорости и стоимости интернета в Казахстане.

Как отмечают аналитики, Интернет в Казахстане становится быстрее на фоне роста использованного трафика, то есть скорость растет, несмотря на увеличение нагрузки. Используемый трафик, в свою очередь, растет за счет перехода на удаленный формат работы большинства казахстанцев, дистанционного обучения, значительного увеличения потребления видеоконтента и так далее. Например, в сети Beeline трафик в 2020 году вырос на 63%, у Kcell – на 40,6%, у Tele2 – на 34%.

Высокая скорость интернета жизненно важна для сильной экономики: сегодня, в эпоху COVID-19, именно этот фактор позволяет людям работать, заниматься бизнесом и эффективно поддерживать коммуникации.

К началу текущего года в Казахстане насчитывалось 16 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету – на 6,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. За последние пять лет показатель растет в среднем на 7,8% в год. На сегодняшний день охват населения Казахстана интернетом составляет 99%.

При таком высоком уровне интернетизации тарифы на мобильный интернет в Казахстане относительно невысоки. В мировом рейтинге Казахстан входит в топ-10 стран с самым дешевым интернетом. В 2020 году страна заняла шестое место в мире, обойдя почти все развитые страны. За 1 гигабайт интернета в стране платят в среднем $0,46. Всего в рейтинге исследовали цены 228 стран.

Если в Казахстане за 20 гигабайт интернета житель страны в среднем заплатит $9,2 (Т3 840,4), то, к примеру, в соседней России – уже $10,3 (Т4 299,6), в Великобритании – $27,9 (Т11 646,5), в Германии – $81,2 (Т33 895,9), в США – $160 (Т66 789,8), в Швейцарии – $167,5 (Т69 920,7), в Греции – $241,3 (Т100 727,5).

В целом стоимость доступа к интернету прямо пропорциональна масштабам (площади) страны. То есть чем больше географическая протяженность страны, тем дороже обходится обеспечение покрытия всей территории, и, соответственно, тем выше должна быть стоимость интернета для пользователей.

В случае нашей страны дела обстоят иначе: при такой огромной площади страны инвестиции весьма значительны, однако конечная цена для абонентов – низкая.