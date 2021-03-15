Почти Т812 млн хотят потратить на дезинфекцию очаговых подъездов жилых многоэтажек Алматы

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Алматы. 15 марта. КазТАГ – Почти Т812 млн хотят потратить на дезинфекцию очаговых подъездов жилых многоэтажных домов Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление жилищной политики города Алматы»; наименование – услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные); дополнительная характеристика – услуги по дезинфекционной обработке очаговых подъездов в многоквартирных домах, расположенных городе Алматы; плановая сумма – Т811 751 785,71», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 19 марта в 11.00.

«В дезинфекционную обработку подъездов и дворовых территорий многоквартирных домов входят: входные группы, перила, поручни, лестничные площадки, коридоры, стены, полы, лифтовые кабины, МАФы (малые архитектурные формы – КазТАГ), детские игровые площадки, спортивные тренажеры, беседки, качели, урны, скамейки, столы для настольного тенниса и шахмат (при наличии)», — сказано в технической спецификации к конкурсу.

Услуги, согласно техспеке, должны быть оказаны до 31 декабря 2021 года.

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