Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – Локдаун вводится в Нур-Султане 21 марта, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«Учитывая то, что Нур-Султан находится в красной зоне, в выходной день – 21 марта (воскресенье) – в городе вводится локдаун. В воскресенье запрещается работа ТРЦ, ТД, ТЦ (за исключением расположенных в них аптек, а также объектов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости и чья деятельность разрешена независимо от места расположения), крытых непродовольственных рынков, объектов по реализации непродовольственных товаров, крытых спортивных объектов, ЦОНов, АО «Казпочта», — сказал главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова в понедельник.

Как уточняется, также в воскресенье приостанавливается работа общественного транспорта – будут проводиться дезинфекционные работы.

«В субботу и воскресенье запрещается работа фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для которых действуют критерии как для «желтой зоны»)», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, с 18 марта сокращается время работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) в будние и выходные дни с 07.00 до 22.00, запрещается работа кинотеатров, кинорумов.