Правила определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества разработали в РК

Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – Правила определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества разработали в Казахстан, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые правила определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества», — говорится в проекте приказа министерства культуры и спорта.

Разработчики предлагают следующий порядок определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества:

— формирование рейтинга творческих кружков для детей и юношества осуществляется путем выставления законным представителем ребенка, посещающего творческий кружок в рамках государственного творческого заказа, оценки в системе оператора;

— оценка творческого кружка для детей и юношества осуществляется по следующим критериям: организация творческого процесса, доступность объяснения задач ребенку, материально-техническая оснащенность творческого кружка для детей и юношества;

— оценка выражается в баллах от одного до пяти;

— рейтинг творческих кружков для детей и юношества рассчитывается следующим образом: баллы, выставленные законными представителями детей, суммируются. Полученные суммарные баллы делятся на количество законных представителей, оценивавших творческий кружок для детей и юношества.