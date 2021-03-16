Чистый долг «Казатомпрома» за 2020 год вырос на 124% – KASE

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистый долг АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год вырос на124%, следует из сообщения компании, размещенного на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Чистая прибыль АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год, по сравнению с 2019 годом, увеличилась на 4%, до Т221 млрд. Операционная прибыль – на 47% до Т224 млрд. Чистый долг увеличился на 124%, до Т15 млрд», — следует из сообщения.

Объем производства U3O8 сократился на 15%, объем его реализации вырос на 2%.

Денежные средства компании и их эквиваленты увеличились на 15%, до Т113 млрд.