Чистый долг «Казатомпрома» за 2020 год вырос на 124% – KASE

Новости 65 0
«Цифровизация» в бытовых сделках усложняет жизнь «Цифровизация» в бытовых сделках усложняет жизнь
3145

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистый долг АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год вырос на124%, следует из сообщения компании, размещенного на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Чистая прибыль АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год, по сравнению с 2019 годом, увеличилась на 4%, до Т221 млрд. Операционная прибыль – на 47% до Т224 млрд. Чистый долг увеличился на 124%, до Т15 млрд», — следует из сообщения.

Объем производства U3O8 сократился на 15%, объем его реализации вырос на 2%.

Денежные средства компании и их эквиваленты увеличились на 15%, до Т113 млрд.

Похожие материалы:

  1. Почти $9,7 млрд составил общий долг КМГ на конец 2020 года
  2. В среднем почти на 5% уменьшились доходы населения за 2020 год
  3. Прибыль банков Казахстана в 2020 году не пострадала от пандемии
  4. Спрос на уран продолжит расти в долгосрочной перспективе – «Казатомпром»