Изменения в Адмкодекс РК подготовили в дополнение к поправкам в сфере аутсорсинга

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Изменения в Административный кодекс Казахстана подготовили в дополнение к поправкам в сфере аутсорсинга, передает корреспондент агентства.

«Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (…) следующие изменения: 1) часть первую статьи 89 после слов «работодателем» дополнить словами «либо принимающей стороной», — говорится в проекте закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Статью 90 (допущение дискриминации в сфере труда) хотят дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. Допущение направляющей стороны дискриминации в сфере труда, выраженное в нарушении права работника направляющей стороны на оплату не ниже размера основной заработной платы работников принимающей стороны за труд по аналогичной должности, соответствующей квалификации, специальности или профессии, сложности, количеству и качеству выполняемой работы, а также производственно-бытовым условиям в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала,-

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства — в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства — в размере ста месячных расчетных показателей.

2-2. Действие, предусмотренное частью 3-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, —

влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства — в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства — в размере ста двадцати месячных расчетных показателей.»

«В связи с введением указанным законом («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала» – КазТАГ) новых понятий «направляющая сторона», «принимающая сторона», и закреплением прав и обязанностей этих сторон необходимо предусмотреть меры административной ответственности за несоблюдение сторонами законных прав и интересов работников», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Так, согласно пояснению, во избежание дискриминации по оплате труда работников направляющей стороны по сравнению с работниками принимающей стороны по аналогичной должности, соответствующей квалификации, специальности или профессии, а также условий труда и тем же объемом работы, «предлагается административная ответственность, которая позволит дисциплинировать направляющую сторону как при заключении договора на оказание услуг по предоставлению персонала, так и в период его действия».

«Наряду с этим, режим рабочего времени и времени отдыха работников направляющей стороны определяется принимающей стороной. В настоящее время отсутствует административная ответственность принимающей стороны за незаконное превышение нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной работы (рабочей смены), предусмотренной трудовым законодательством Республики Казахстан работникам направляющей стороны. В этой связи также предлагается устранить указанный пробел в целях защиты законных прав и интересов работников заемного труда (направляющей стороны)», — пояснили разработчики поправок.

Напомним, Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала» был подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым 20 декабря 2020 года. Как пояснили в парламенте, «закон позволит обеспечить защиту трудовых прав работников аутсорсинговых компаний, получать компенсацию в случае получения травмы или гибели на производстве, а также участвовать в системе социального страхования». В рамках законопроекта ряд поправок был внесен в Трудовой кодекс.

«Запрещается дискриминация в сфере оплаты труда в отношении работников из аутсорсинговой компании. Предусматриваются дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска, повышенные оклады, сокращенная продолжительность рабочего времени для сотрудников аутсорсинговых компаний, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда. Также предусмотрено внесение поправок в Гражданский, Предпринимательский кодексы и ряд законов», — уточнили при принятии поправок в сенате.