Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Потепление и погода без осадков ожидаются на большей части Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по-прежнему ожидается погода без осадков. Лишь на юге и востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов так же сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидается туман, усиление ветра, на востоке с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура днем -7-9, ночью -23-25.

В Алматы переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем -1-3, ночью около -8-10.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью -7-9.

В Восточно-Казахстанской области днем без осадков, ночью снег, местами низовая метель, туман. Днем -8-13, ночью -15-20.

В Актюбинской области без осадков, туман. Днем -3-8, ночью -17-22.

В Атырауской области без осадков, усиление ветра. Днем +3+8, ночью -3-8.

В Жамбылской области дождь, туман, усиление ветра. Днем -3+2, ночью -7-12.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами усиление ветра. Днем -5-10, ночью -14-19.

В Туркестанской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, в горных районах до 30 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -4-9.

В Кызылординской области без осадков, туман. Днем -1+4, ночью -9-14.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем -1-6, ночью -12-17.

В Костанайской области без осадков, туман. Днем -4-9, ночью -15-20.

В Карагандинской области без осадков. Днем -8-13 (-16), ночью -19-24 (-27).

В Алматинской области небольшой дождь, туман. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Мангистауской области днем дождь, усиление ветра. Днем +6+11, ночью -4+1.

В Павлодарской области без осадков, туман. Днем -4-9 (-20), ночью -19-24.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики ожидаются небольшие колебания водности, ослабления ледовых явлений», — предупредили синоптики.