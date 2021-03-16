«Граждане чувствуют позитивные изменения в системе» полиции, утверждает Тургумбаев

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – «Граждане чувствуют позитивные изменения в системе» полиции, утверждает министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«Граждане чувствуют позитивные изменения в системе органов внутренних дел, проявляют инициативу и рационально подходят к сотрудничеству со стражами порядка, поскольку все заинтересованы в обеспечении безопасности и стабильности», — приводит слова Тургумбаева официальный интернет-ресурс МВД.

Как заявил министр, «по поручению президента» ведомство реализует «переход к сервисной модели полиции».

«Один из ее ключевых принципов – «полиция должна быть ближе к народу». Современные модульные посты уже доказали свою эффективность: в тех районах, где они установлены, количество правонарушений заметно снизилось. В целом, там, где правоохранители тесно работают с населением, мы видим явные результаты в борьбе с преступностью», — уверяет Тургумбаев.